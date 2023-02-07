MEB'den deprem bölgesinde yakınları olan personele izin açıklaması
MEB, Deprem bölgesinde yakınları olan personelin izin konusunda gerekli kolaylığın gösterilmesi için açıklama yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 13:47, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 14:28
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan ve deprem bölgesinde yakınları bulunan personelin izin talepleri konusunda gereken kolaylığın sağlanacağı bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası, personelin izin taleplerine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan ve deprem bölgesinde yakınları bulunan personelimizin izin talepleri konusunda gereken kolaylık sağlanacaktır." bilgisine yer verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız