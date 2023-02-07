Kahramanmaraş'taki arama kurtarma ekiplerine Azerbaycan askerleri de dahil oldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Onikişubat ilçesindeki enkazda gerçekleştirilen arama kurtarma ekiplerine Azerbaycan askerleri de katıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 14:16, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 14:28
Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yıkılan 8 katlı Ezgi Sitesi'nde ses duyulması üzerine AFAD ve Azerbaycan kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
Azerbaycan askeri birliklerinin destek verdiği çalışmalarda Azerbaycan'dan getirilen arama kurtarma köpekleri "Cuna" ve "Luna" da kullanıldı.
Yakınları enkaz altında olan vatandaşlar ise kurtarma çalışmalarını izlemeye devam etti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız