Ticaret Bakanlığı 'e-sebefberlik' başlattı
Ticaret Bakanlığı himayesinde, depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlatıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 14:11, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 14:25
Ticaret Bakanlığı himayesinde, depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlatıldıMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız