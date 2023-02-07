Hazine 2 ihalede 18,1 milyar lira borçlandı

Bakanlık ilk ihalede, 3 yıl (1197 gün) vadeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede dönemsel faiz yüzde 4,19 oldu.

Nominal teklifin 10 milyar 510 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 455 milyon lira, net satış 5 milyar 123,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen teklifin olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 176 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1,5 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3535 gün) vadeli, 6 ayda sabit kupon ödemeli, devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 11,36, bileşik faiz yüzde 11,68 oldu.

Nominal teklifi 8 milyar 686 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 623 milyon lira, net satış 6 milyar 452,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen teklifin olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 7 milyar 226 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, iki ihalede toplam 18 milyar 75,8 milyon lira borçlandı.