Haluk Levent'in paylaştığı kripto cüzdanda 100 bin dolar bağış toplandı

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MASAK ile görüşerek, deprem bağışları için kripto bir hesap oluşturulduğunu açıkladı. Levent "Yayınlanacak hesap bir hafta sonra kapanacak, ne toplanıysa her saniye siz görebileceksiniz" dedi.

Levent'in paylaştığı kripto cüzdan adresine stabil coin gönderilebiliyor.

*BEP20 Cüzdan Adresi:*

0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463

Haluk Levent'in paylaştığı kripto cüzdan adresine 1 saatte 100 bin dolarlık bağış geldi.

Ayrıca diğer adresler

ERC20 Ağı Transferleri:

0xe1935271D1993434A1a59fE08f24891Dc5F398Cd

BEP20 Ağı Transferleri:

0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463

Avalanche Ağı Transferleri:

0x868D27c361682462536DfE361f2e20B3A6f4dDD8

Ahbap'a yapılan kripto yardımlarının detaylarını bu adresten şeffafca görüntüleyebilirsiniz. https://bscscan.com/address/0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463