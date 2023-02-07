Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile telefonda görüştü. Görüşmede Kahramanmaraş'taki depremler sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları ele alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 16:02, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 16:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11. Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmesinde, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız