Depremde kaybettiği kızının elini bırakamadı
Türkiye iki büyük depremle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta bir baba, depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızının elini dondurucu soğuğa rağmen bir an bile bırakmadı.
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Türkiye'deki tarihi depremlerden dünyaya onlarca fotoğraf geçen uluslararası haber ajansları, Kahramanmaraş'ta bir babanın tarifsiz acısını kadraja aldı.
Fotoğraf karesinde Mesut Hancer, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremin ertesi günü, depremin merkez üssüne yakın Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini tutuyor.
Öte yandan 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiği duyurdu.
Depremin yaşandığı illere çok sayıda arama-kurtarma ekipleri gönderildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız