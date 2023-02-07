Polis memuru ile astsubay eşi Hatay'da depremde hayatını kaybetti
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da astsubay eşi Müge Güç ile hayatını kaybeden polis memuru İsmet Burak Güç'ün (29) cenazesi Konya'nın Karapınar ilçesinde toprağa verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 16:25, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 17:18
Hatay'dan kara yoluyla Karapınar'a getirilen İsmet Burak Güç'ün ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, Çetmi Mezarlığı'na götürüldü.
Güç'ün cenazesi kılınan cenaze namazıyla Çetmi Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Astsubay Müge Güç'ün cenazesinin de Adana'ya gönderildiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız