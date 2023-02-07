8 bloklu 320 dairenin bulunduğu site tamamen yıkıldı

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'ın Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından il merkezindeki 8 bloklu Ebrar Sitesi de yıkıldı.

Ebrar Sitesi'nin 1999 depreminden sonra yapıldığı öğrenilirken, 10 katlı binaların her katında 4 dairenin yer aldığı ve en az 320 dairenin bulunduğu belirtildi. Tevfik Tepebaşı adlı bir müteahhit tarafından yapılan ve depremde yıkılan binalarda çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

POLİS MEMURU ALİ BOZKUŞ KURTULDU

Yaklaşık 1 yıldır Kahramanmaraş'ta görev yapan polis memuru Ali Bozkuş da eşi Kübra Bozkuş ile birlikte enkaz altında kaldı.

Arama kurtarma ekipleri gece saatlerinde yaptıkları çalışmada beton blokların arasında sıkışan Ali Bozkuş'a ulaştı. Ekipler, Bozkuş'u kurtarabilmek için seferber oldu. Sağlık ekipleri, kurtarma çalışması sırasında boşluktan Ali Bozkuş'a ulaşıp, sağlık durumunu kontrol etti.

Ali Bozkuş, uzun uğraşlar sonucu beton blokların kaldırılmasıyla sıkıştığı yerden yaralı kurtarıldı. Yaklaşık 24 saat sonra enkazdan çıkarılan Ali Bozkuş, sedye ile ambulansa götürülüp, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ali Bozkuş'un eşi Kübra Bozkuş'un ise enkazdan cansız bedeni çıkarıldı.