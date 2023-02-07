Altılı masanın 13 Şubat'ta yapılması planlanan toplantısı ertelendi
Altılı masanın Saadet Partisi ev sahipliğinde 13 Şubat Pazartesi günü yapacağı toplantının ertelendiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 18:01, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 18:02
Saadet Partisinden yapılan açıklamada, "13 Şubat tarihli Saadet Parti'mizin ev sahipliğinde planlanan Millet İttifakı toplantısı tehir edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Toplantıda, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının görüşülmesi bekleniyordu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız