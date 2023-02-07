Depremin büyük hasara yol açtığı Elbistan'da yıkım görüntülendi
Depremin büyük hasara yol açtığı Elbistan'da yıkım dron ile görüntülendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 18:06, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 18:08
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Bir yandan ekipler ve gönüllüler, diğer yandan enkaz altındaki vatandaşların yakınları zamanla yarışıyor.
Elbistan'da depremin yol açtığı yıkım dron ile görüntülendi. Birçok evin depremde
hasar gördüğü, Elbistan'ın adeta hayalet bir kasabaya dönüştüğü görüldü.