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Depremde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin en fazla etkilediği illerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 18:19, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 18:19
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Depremde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor

Depremden en fazla etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır ve Adana'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yapılırken, saatler sonra enkazdan sağ kurtarılanların haberleriyle umutlu bekleyiş sürüyor.

Deprem bölgesinde 53 bin 317 arama kurtarma görevlisi ve destek personeli görev yapıyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen ilave ekiplerle kurtarma görevlilerinin sayısı her geçen saat artıyor.

Çok sayıda kamu çalışanı, sivil toplum kuruluşu görevlisi ve gönüllü de yardım çalışmalarına destek sağlıyor.

- Hatay

Hatay'da yıkılan bir binanın enkazında, depremden 37 saat sonra 17 yaşındaki kıza ulaşıldı. Eskişehir'den bölgeye giden Odunpazarı Belediyesi ekipleri, Antakya Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bir binanın enkazından gelen sesler üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan Eylül Canpolat, sedyeye alınarak sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Hatay'ın Türkmenbaşı Caddesi'ndeki 5 katlı Müftülük binası çöktü, lojman bölümünde enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla ekipler çalışmaları yaptı. Kütahya Belediyesine bağlı itfaiye arama kurtarma ekibi ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen 16 yaşındaki Şevval Deniz, ilk depremden yaklaşık 22 saat sonra binadan çıkartıldı.

Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir binanın enkazında AFAD koordinesinde İHH ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, enkaz altında kalanlar olduğu tespit edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada, depremden 30 saat sonra Hatice Akgöl (85) enkazdan yaralı çıkarıldı.

Asi Nehri yakınındaki Cebrail Mahallesi'nde komandolar, bir binanın enkazında gerçekleştirilen çalışmada, ismi öğrenilemeyen bir kadını yaralı kurtardı. Kadını enkazdan çıkaran komandonun gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Yine Antakya'nın Odabaşı Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'ndaki Zeytunlu Apartmanı'ndan ses geldiğini belirleyen Akşehir Arama Kurtarma ekipleri, yığınların altındaki 65 yaşındaki Hatice Özkan'a ulaştı. Depremden yaklaşık 30 saat sonra enkaz altından kurtarılan Özkan, hastaneye kaldırıldı.

- Antakya'da aynı saatlerde 4 kişiye daha ulaşıldı

Atatürk Bulvarı'ndaki çöken binalarda jandarma ekipleri ve korucuların da katıldığı çalışmalar kapsamında, aynı saatlerde iki enkazdan bir kadın ve erkek sağ kurtarıldı.

Başka bir enkazdan da kollarından engelli Cemil Keser çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Türk Telekom arama kurtarma ekipleri ise aynı saatlerde Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki 7 katlı Mahmut Karakaş Apartmanı'ndan 55 yaşındaki Ferit Güzeloğlu'na sağ olarak ulaştı.

İskenderun'un Pınarbaşı Caddesi'ndeki bir binanın enkazında AFAD koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Eyüpsultan Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlar olduğunu belirledi. Ekiplerin çalışmasıyla anne ve oğlu depremden saatler sonra yaralı çıkartıldı. Annenin isminin Feride, oğlunun adının Doruk olduğu öğrenildi. Bilinçleri açık olan iki kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İskenderun'da Sahil Güvenlik ve AFAD koordinasyonundaki GEA İnsani Yardım Arama Kurtarma Derneği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 5 katlı Reşit Apartmanı'nın enkazındaki Mehmet (23) ve kardeşi Hakan Yılmaz Çağan'a (10) ikinci gün saat 03.35 sularında ulaşıldı.

Ekipler, binanın çevresindeki 5 katlı Yalım Apartmanı'ndaki çalışmalarda 26 yaşındaki Kubilay Özer'e, Akgül Apartmanı'ndaki kurtarma çalışmasında da Nejla Baygül'e aynı saatlerde ulaştı.

İskenderun ilçesindeki Pac Meydanı yakınlarında yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Meydanda yıkılan 4-5 katlı bir binada AFAD ekiplerinin arama kurtarma köpeğiyle yaptığı çalışmalarda bir kişinin sesi duyuldu. Enkaz altındaki Mehmet Kıray (60), ekiplerin çalışması sonucu depremden 18 saat sonra yığınların altından kurtarıldı. Bilinci açık olan Kıray, kendisini kurtaran AFAD ekiplerinden su istedi. Kıray, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İskenderun Devlet Hastanesi ek binasında, yoğun bakım, fizik tedavi, poliklinik hizmetleri ve bazı idari birimlerin olduğu bloğun çökmesi nedeniyle bölgeye sevk edilen ekipler çalışmalarını sürdürüyor. UMKE, AKUT, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve askerlerin yürüttüğü çalışmalarda, enkaz altında kalan bir çifte ulaştı. Enkazdan çıkarılan karı koca, tedavileri için hastane bahçesine kurulan çadıra götürüldü.

İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki bir enkazdan da 1'i kız çocuğu 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

- Kahramanmaraş

Depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki enkazlarda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Trabzon Bulvarı'ndaki 9 katlı bir binadan ses duyulması üzerine yoğunlaştırdığı çalışmalar neticesinde Nadir Yıldız'a yaralı olarak ulaştı. Asker, polis ve vatandaşların da yardımlarıyla bulunduğu yerden, depremden yaklaşık 37 saat sonra kurtarılan Yıldız, hastaneye kaldırıldı.

Yıkılan Menderes Mahallesi'ndeki Köker Sitesi'ndeki 10 katlı binanın enkazından duyulan sesler üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 31 saattir enkaz altında bulunan 15 aylık Meryem Işık'ı kurtarmayı başardı.

Cengiz Topel Mahallesi 222 No'lu Sokak'taki binadan duyulan sesler üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Kırıkkale Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat içinde, enkaz altında yaklaşık 25 saat kalan Süleyman ve Fadime Mağralı çiftine ulaştı.

Hayrullah Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda AFAD, jandarma, sağılık, itfaiye ve gönüllü kurtarma ekipleri yıkılan 8 katlı bir binanın enkazından 25 yaşındaki Onur Dobuoğlu'nu yaralı çıkardı. Ayağında ve kollarında kırıklar bulunan, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Dobuoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, Kahramanmaraş kent merkezinde çöken 8 katlı Sözler Apartmanı'nın enkazında sabahın ilk ışıklarında çalışma yaparken ses duydu. Enkaz altında yaralı birisinin olduğunu belirleyen ekipler, beton yığınlarının altındaki Dilara Aktaş'a ulaştı. İlk depremden 28 saat sonra enkaz altından kurtarılan 17 yaşındaki Aktaş, sedyeye alınarak hastaneye kaldırıldı.

Azerbaycan Bulvarı'ndaki 10 katlı binanın enkazından 55 yaşlarında bir erkek, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.

Müftülük Meydanı'nda yıkılan bir binanın enkazından da bir kişi çıkarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Çalışmalara destek amacıyla Kahramanmaraş'a giden Isparta Belediyesi Arama Kurtarma timi, Azerbaycan Caddesi'ndeki Gölkan Apartmanı enkazından yaklaşık 29 saat sonra 6 kişiyi kurtardı.

Kahramanmaraş'a giden Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği de Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Hamidiye Sitesi'ndeki 11 katlı bir bloğun enkazından 26 yaşındaki Rumeysa Türkkorur'u sağ çıkardı.

- Gaziantep

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesindeki 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın enkazından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri anne Rabia Yılmaz ile kızı Gülben Yılmaz'ı depremden yaklaşık 30 saat sonra kurtardı.

Gölgeler Apartmanı'nın çökmesiyle enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen Aysu Yılmaz, yaklaşık 29 saat sonra kurtarılarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Fatih Sultan Mahallesi'nde çöken Furkan Apartmanı'nın enkazından yaklaşık 28 saat sonra kurtarılan Döne Özkılıç ile çocukları Abdulkadir, Beyza ve Elif Özkılıç, hastanede tedavi altına alındı.

- Malatya

Malatya'da Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki 4 katlı Ergül Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkazdan dün engelli çocuğu ile kurtarılan Sibel Şahin, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar sonucu depremden yaklaşık 32 saat sonra kocası Erdal Şahin'e kavuştu.

Özalper Mahallesi'nde 7 katlı binanın çökmesi sonucu AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yaklaşık 19 saat sonra 1 kişi kurtarıldı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çiftlik Caddesi'ndeki 9 katlı Bulut Apartmanı'nda, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yaklaşık 17 saat sonra 4'ü kadın 1'i çocuk 5 kişi kurtarıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binada, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, İpekyol Caddesi'ndeki Osman Ağan Apartmanı'nda Suriye uyruklu Meysem Lokman'a, 22 saat sonra ulaştı. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan Lokman, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İpekyol Caddesi'nde yıkılan 6 katlı bir binada, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla çalışmalar sürüyor. Ekiplerin yaptığı ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 18 saat sonra yaralı olarak çıkarılan 1 kişi, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da yıkılan Kanarya Apartmanı enkazından depremden yaklaşık 34 saat AFAD, UMKE, jandarma özel harekat ve Sultangazi Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla anne Nergis (53) ve kızı Meryem Gümüş (17) yaralı olarak çıkarıldı.

Sümerevler Mahallesinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri depremden 32 saat sonra enkazdan bir kadını yaralı olarak kurtardı.

Atatürk Bulvarı'nda 9 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 1 çocuk AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmalarının sonucu yaralı olarak çıkarıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'de yıkılan binalarda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yıkılan 40 dairenin bulunduğu 10 katlı Bilge Sitesi enkazında 30 yaşındaki Kubilay isimli vatandaşa, yaklaşık 26 saat sonra ulaştı. Enkazdan çıkarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yıkılan 10 katlı binadan bir kız çocuğu çıkarıldı.

- Diyarbakır

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda, enkaz altından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu 31 saat sonra 1 kadın kurtarıldı.

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu 27 saat sonra 1 kişi ve 28 saat sonra 1 kadın yaralı olarak çıkarıldı.

Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu 16 saat sonra Zozan Karakoyun'a, yaklaşık 20 saat sonra da 2 kişiye sağ ulaşıldı.

- Adana

Adana'nın Çukurova ilçesinde 81189 Sokak'ta hasar gören 13 katlı binanın 8. katında mahsur kalan bazı vatandaşlar da itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı.

- Kilis

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kilis'te arama faaliyetlerinin sona erdiğini ve enkaz altında kimsenin kalmadığını bildirdi.

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