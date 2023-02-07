Bakan Koca: Depremlerde 5 bin 434 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 434 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 bin 777 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca: "Hatay'da 2 bin 749 binanın yıkılmış olduğunu tespit ettik. 2 bin 902'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 9 bin 823 kişi görev yapıyor."

Sağlık Bakanı Koca: "Bu geceden itibaren Hatay'a ulaşan arama kurtarma ekiplerinin de ilave olmasıyla yarın için ekip sayımızı yaklaşık iki katına yükseltmiş olacağız."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (Kahramanmaraş merkezli depremler) Bölgede toplam 7 bin 500 civarında Mehmetçik çalışmalarını sürdürmekte, yarından itibaren 1500 personel daha katılacak."

Milli Savunma Bakanı Akar: "Deprem bölgesinde bulunan bütün birlik, karargah ve garnizonlar da tamamen sivil vatandaşlara açılmış durumda."

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Kahramanmaraş merkezli deprem) Batıdan toplam 9 komando taburunu bölgeye sevk ediyoruz. Kıbrıs'ta bulunan 4 taburumuz da bölgeye gelecek."