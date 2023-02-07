Bakan Akar: Deprem bölgesinde 7 bin 500 civarında Mehmetçik var
Bakan Akar: (Kahramanmaraş merkezli depremler) Bölgede toplam 7 bin 500 civarında Mehmetçik çalışmalarını sürdürmekte, yarından itibaren 1500 personel daha katılacak."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 21:48, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 21:47
Bakan Akar: (Kahramanmaraş merkezli depremler) Bölgede toplam 7 bin 500 civarında Mehmetçik çalışmalarını sürdürmekte, yarından itibaren 1500 personel daha katılacak."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız