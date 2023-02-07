'76 ülke ve 14 uluslararası kuruluştan yardım teklifi geldi'

Kahramanmaraş Depremi
TBMM OHAL kararı için toplanacak
TBMM OHAL kararı için toplanacak
Bakan Koca: Depremlerde 5 bin 434 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Depremlerde 5 bin 434 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'dan sonra bir ilde daha kamu personeline kar izni
İstanbul'dan sonra bir ilde daha kamu personeline kar izni
Bakanlık deprem bölgesinde mücbir sebep hali ilan etti
Bakanlık deprem bölgesinde mücbir sebep hali ilan etti
BDDK'dan depremlerden etkilenen vatandaşlara sağlanan kredilere yönelik karar
BDDK'dan depremlerden etkilenen vatandaşlara sağlanan kredilere yönelik karar
Deprem bölgesinde ilan edilen OHAL ne sağlayacak
Deprem bölgesinde ilan edilen OHAL ne sağlayacak
Borsadan sert düşüş: 8,62 değer kaybetti
Borsadan sert düşüş: 8,62 değer kaybetti
AK Parti Milletvekili Taş ile ailesinden 20 kişi depremde hayatını kaybetti
AK Parti Milletvekili Taş ile ailesinden 20 kişi depremde hayatını kaybetti
Depremle ilgili yanıltıcı bilgi paylaşan hesaplara soruşturma
Depremle ilgili yanıltıcı bilgi paylaşan hesaplara soruşturma
8 bloklu 320 dairenin bulunduğu site tamamen yıkıldı
8 bloklu 320 dairenin bulunduğu site tamamen yıkıldı
Bakanlıktan açıklama: Fahiş fiyat artışı yapanlar cezasız kalmayacak
Bakanlıktan açıklama: Fahiş fiyat artışı yapanlar cezasız kalmayacak
10 ilde OHAL süreci nasıl işleyecek?
10 ilde OHAL süreci nasıl işleyecek?
Hatay Müftüsü enkaz altında, 12 yaşındaki oğlu kurtarıldı
Hatay Müftüsü enkaz altında, 12 yaşındaki oğlu kurtarıldı
Haluk Levent'in paylaştığı kripto cüzdanda 100 bin dolar bağış toplandı
Haluk Levent'in paylaştığı kripto cüzdanda 100 bin dolar bağış toplandı
Genel Kurul'da depremle ilgili ortak bildiri okundu
Genel Kurul'da depremle ilgili ortak bildiri okundu
Depremden etkilenen illerde benzin ve motorine indirim
Depremden etkilenen illerde benzin ve motorine indirim
MEB'den deprem bölgesinde yakınları olan personele izin açıklaması
MEB'den deprem bölgesinde yakınları olan personele izin açıklaması
Gelibolu Alay Komutanlığı personeli deprem bölgesine sevk edildi
Gelibolu Alay Komutanlığı personeli deprem bölgesine sevk edildi
Bakanlık fırsatçılara en ağır idari yaptırım uygulanacak
Bakanlık fırsatçılara en ağır idari yaptırım uygulanacak
Enkazda uyurken kurtarılan çocuğun tepkisi
Enkazda uyurken kurtarılan çocuğun tepkisi
3 şehre araç girişi durduruldu
3 şehre araç girişi durduruldu
10 ili etkileyen Kahramanmaraş depreminin bilançosu
10 ili etkileyen Kahramanmaraş depreminin bilançosu
MEB elektronik sınavları erteledi
MEB elektronik sınavları erteledi
Malatya'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Hareketlilik sürüyor
Malatya'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Hareketlilik sürüyor
AFAD açıkladı... Hayatını kaybeden sayısı artıyor: 3 bin 381
AFAD açıkladı... Hayatını kaybeden sayısı artıyor: 3 bin 381
Merkez Bankası'ndan 'EFT' talimatı: Ücret alınmayacak!
Merkez Bankası'ndan 'EFT' talimatı: Ücret alınmayacak!
Yeni deprem oldu! AFAD duyurdu Hatay'da büyük panik
Yeni deprem oldu! AFAD duyurdu Hatay'da büyük panik
Hatay'da yıkılan binaların enkazından 1'i çocuk 4 kişi kurtarıldı
Hatay'da yıkılan binaların enkazından 1'i çocuk 4 kişi kurtarıldı
Fatma Şahin kentteki yıkımı anlattı: 60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok
Fatma Şahin kentteki yıkımı anlattı: 60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok
Çalışmalarda görev alacak kamu görevlileri resmi izinli sayılacak
Çalışmalarda görev alacak kamu görevlileri resmi izinli sayılacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

'76 ülke ve 14 uluslararası kuruluştan yardım teklifi geldi'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından 76 ülkeden ve 14 uluslararası kuruluştan yardım teklifi geldiğini belirterek, "Bu yardımların da gerek yurt dışından gerek Türkiye'ye geldikten sonra koordine edilmesi önemli." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 21:57, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 21:58
Yazdır
'76 ülke ve 14 uluslararası kuruluştan yardım teklifi geldi'

Çavuşoğlu, Antalya Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların imdadına yetişmek için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, gönüllü ve sivil toplum örgütlerinin de sahada olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak kurumların ve milletin çabalarına destek olmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktaran Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını, Ukrayna'daki savaş ve Afganistan'daki gelişmelerden sonra tahliyeler için daha önce oluşturdukları koordinasyon ve destek merkezini faaliyete geçirdiklerini bildirdi.

- "Hatay'daki büyükelçimiz halen enkaz altında"

Ankara'daki AFAD kriz merkezine 4 büyükelçiyi görevlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yurt dışından çok sayıda mesajlar, telefonlar, yardım teklifleri geliyor. Şu ana kadar 76 ülkeden ve 14 uluslararası kuruluştan yardım teklifi geldi. Bu yardımların da gerek yurt dışından gerek Türkiye'ye geldikten sonra koordine edilmesi önemli. Bu amaçla Adana'ya iki büyükelçimizi görevlendirdik. Maalesef Hatay'daki büyükelçimiz halen enkaz altında, yıkılan binada, oturduğu 13 katlı yeni bir bina yıkıldı. Oraya da bir büyükelçimizi görevlendirdik. Gaziantep'e büyükelçimizi gönderdik. Diyarbakır temsilciliğimiz açık. Yurt dışından gelen özellikle arama kurtarma ve acil sağlık ekiplerinin bu bölgelerde koordineli şekilde görevine başlaması için arkadaşlarımız başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımıza destek veriyor. Şu ana kadar 36 ülkeden 3 bin 319 arama kurtarma personeli sahada, 7 ülkeden de aynı şekilde ilave ekipler planlanmıştır. Hızlı şekilde intikal için gerekli çalışmaları yapıyoruz."

Bugün Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib'in deprem bölgesine sahra hastanesi kurmak için kendisini aradığını anlatan Çavuşoğlu, "Büyük bir ekiple gerekli materyalleri göndereceklerini söylediler. Yurt dışından ayni yardımlar da gönderiliyor. O yardımların da koordine edilmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz. Çok sayıda mevkidaşım telefonla ya da mesajla taziyelerini ilettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. 7 günlük yas ilan ettik. KKTC ve Kosova'da da yas ilen edildi. Ayrıca NATO, Türk Devletleri Teşkilatı gibi farklı teşkilatlarda da bayraklar yarıya indirildi. Bu dayanışmaları için kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- Depremzedeler, oteller ile misafirhanelere yerleştirilecek

Evi yıkılan vatandaşlara barınma, yiyecek, içecek sağlanması için de tüm kurumların seferber olduğunu belirten Çavuşoğlu, deprem bölgesinin dışında farklı şehirlerde vatandaşların barınma imkanlarını sağlamak için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir çalışma başlatıldığını anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un koordinesinde Antalya, Muğla ve Mersin bölgesinde kapasitesi elverişli otellerde vatandaşların barınması için gerekli çalışmaların yürütüldüğü aktaran Çavuşoğlu, kendisinin de bugün Antalya'ya gelerek Kundu, Manavgat Side ve Alanya'da turizm sektörü temsilcileriyle 3 toplantı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Antalya'da da bir kriz merkezi kurulduğunu dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün yaptığımız toplantılar neticesinde Cumhurbaşkanı'mızın da vurguladığı gibi 50 binin üzerinde bir yatak kapasitesine ulaştık. Vatandaşlarımızın deprem bölgesinden gelip kalabilmesi için. Ayrıca kamu kurumlarımızın da misafirhaneleri var. Bunların hepsini de depremzedelere ayırdık, yaklaşık 4 bin 380 yatak. Vatandaşlarımızın bugünden itibaren Antalya'da otel sahipleri olsun, gerekse devletimizin imkanları olsun verilen imkanlarda gelip yerleşme imkanına sahip olacaklar."

Seferber olan tüm turizmcilere teşekkür eden Çavuşoğlu, koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Açık olan otellerin bazı bölümlerini depremzedeler için ayırdıklarını belirten Çavuşoğlu, kış sezonu nedeniyle kapalı olan otellerin de açılması için çalışmaların başladığını bildirdi.

- Antalya'dan insani yardım götüren uçak, isteyen depremzedeleri getirecek

Orta ve uzun vadede de barınma ihtiyacı olursa neler yapılabileceğinin bugünkü toplantılarda değerlendirildiğini aktaran Çavuşoğlu, şu bilgileri verdi:

"Gerek kurumlarımızla gerekse işletme sahipleriyle görüştük, güzel fikirler geldi. Onlar üzerinde de çalışacağız. Ama şu anda acil olan barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza Antalya, Muğla, Mersin gibi şehirlerimizde bu imkanları vermektir. Burada en çok sorulan soru şu, nasıl vatandaşlarımız gelecek? Vatandaşlarımızın bu bölgeye intikali için ya da diğer şehirlere intikali için gerekli çalışmalar da yapıyoruz. Otobüslerle uçaklarla... Mesela bugün Antalya'dan insani yardım götürecek uçakların dönüşte Antalya'ya gelmek isteyen vatandaşlarımızın getirilmesi için de bir planlama yapıldı. Bu planlamalar yapılacak. Burada önemli olan depremzede vatandaşlarımızın kendi illerinde kriz merkezleri, AFAD var ve bu bünyede de barınmayla ilgili birimler var, buraya kaydedilmesi, isimlerin bildirilmesi, Antalya'da kurulan kriz merkezinde de yine Kültür ve Turizm Bakanlığımızın İl Müdürlüğü, Gençlik Spor Bakanlığının da burada içinde olduğu bir birim o arkadaşlarımızı da yönlendirecekler. Planlamaları yapıyorlar. Gerek devlet kurumlarının misafirhaneleri gerekse otellerde vatandaşlarımızı burada ağırlamaktan tüm Antalyalıların da büyük bir memnuniyet duyacağını görüyoruz."

İleride ihtiyaç olursa yatak kapasitesinin daha da artırılabileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, vatandaşların büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini belirtti.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Akar: Deprem bölgesinde 7 bin 500 civarında Mehmetçik var
Bakan Akar: Deprem bölgesinde 7 bin 500 civarında Mehmetçik var
Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Adıyaman'dan alınan depremzedeler Ankara'ya getirildi
Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Adıyaman'dan alınan depremzedeler Ankara'ya getirildi
12 yaşındaki Aysima 40 saat sonra kurtarıldı
12 yaşındaki Aysima 40 saat sonra kurtarıldı
Enkaz altındakileri arayarak kandıran 2 şüpheli tutuklandı
Enkaz altındakileri arayarak kandıran 2 şüpheli tutuklandı
Merih Demiral ve Ronaldo'dan depremzedeler için açık artırma
Merih Demiral ve Ronaldo'dan depremzedeler için açık artırma
Polis memuru, eşi ve 3 oğlu depremde hayatını kaybetti
Polis memuru, eşi ve 3 oğlu depremde hayatını kaybetti

Bu Habere Tepkiniz

Deprem gerçekleşen 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi

Deprem gerçekleşen 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, can kaybının 3 bin 549'a yükseldiğini ve 22 bin 168 yaralı olduğunu açıkladı. Erdoğan, ayrıca 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiği duyurdu.
Sınıf öğretmenleri en fazla ne kadar ders okutabilir, okul yöneticilerine okul dışında ek ders görevi verilebilir mi?

Sınıf öğretmenleri en fazla ne kadar ders okutabilir, okul yöneticilerine okul dışında ek ders görevi verilebilir mi?

Sınıf öğretmenlerine, normal müfredat kapsamında okuttukları haftada 30 saatlik ders görevinin yanında haftada kaç saate kadar daha ek ders görevi verilebileceği ile yöneticilerin ve müdür yetkili öğretmenlerin halk eğitimi merkezinde açılan kurslarda ders okutup okutamayacaklarına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
AFAD'ın Deprem için oluşturduğu bağış hesapları

AFAD'ın Deprem için oluşturduğu bağış hesapları

AFAD Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli deprem için bağış hesaplarını yayımladı. Memurlar.net olarak bu hesap numaralarını yayımlıyoruz.
Yeni güvenli liman: Altın ve Gümüş

Yeni güvenli liman: Altın ve Gümüş

https://www.bitlo.com/kripto-paralar/stable?r=memurlar_ust_manset_advertorial&utm_source=memurlar&utm_medium=ust_manset_advertorial&utm_campaign=gramg_grams_yatirim
KHK veya Komisyon kararı ile ihraç edilenler ne zaman dava açabilir?

KHK veya Komisyon kararı ile ihraç edilenler ne zaman dava açabilir?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ/PYD irtibatı ve iltisakı nedeniyle gerek KHK ve gerekse komisyon kararı ile ihraç edilenlerin "dava açma süresine" ilişkin çok sayıda yeni karar yayımladı. Bunlardan iki tanesi aşağıda verilmiştir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bakan Özer: Tüm okulları 13 Şubat'a kadar tatil ediyoruz

Bakan Özer: Tüm okulları 13 Şubat'a kadar tatil ediyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." dedi.
MEB'e bağlı kurumlardaki hangi işçilere yemek verilir, hangilerine yemek yardımı yapılır? Tatillerde yemek ücretleri ödenir mi?

MEB'e bağlı kurumlardaki hangi işçilere yemek verilir, hangilerine yemek yardımı yapılır? Tatillerde yemek ücretleri ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı; MEB'e bağlı kurumlardaki hangi iççilere yemek verilir, hangilerine yemek yardımı yapılır? Tatillerde yemek ücretlerinin ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazıları yayımladı.
ÖYP'ye ikinci başvuruda % 20 puan kırılmasına ilişkin dava sonuçlandı

ÖYP'ye ikinci başvuruda % 20 puan kırılmasına ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 3., 5. ve 6. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 14/05/2015 tarihli kararının iptali için açılan davaya son noktayı koydu.
Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmeliğe açılan dava sonuçlandı

Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmeliğe açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmeliğin, bazı maddelerinin iptali için açılan davada son kararı verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.
İstanbul'dan giden yardım ekipleri 3 çocuğu enkaz altından kurtardı

İstanbul'dan giden yardım ekipleri 3 çocuğu enkaz altından kurtardı

Hatay'da İstanbul'dan ekipler 3 çocuğu enkaz altından sağ olarak çıkardı.
Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

6 Şubat 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.