Deprem bölgesinden uyarı: Valiliklerle irtibat kurmadan yardım getirmeyin

Türkiye'nin hemen hemen her yerinden deprem bölgesine yardım yağıyor. Ancak iyi niyetli olan bir kısım girişimler, bir organizasyona dayanmayınca sorun oluşturuyor.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Haluk Levent, Valiliklerle irtibata geçmeden deprem bölgesine yardım getirilmemesini istedi.

Haluk Levent'in yayımladığı bir video kaydında, yardım getiren bir vatandaş ile AFAD görevlisi arasında şu diyalog geçti:

Yardım getiren vatandaş: Köylülerimizin gönderdiği yardımları buraya getirdik. Ama bu yardımları teslim edecek kimse bulamıyoruz.

AFAD görevlisi: Sen buraya gelmeden önce Valilikle iletişime geçip, sen yardımları buraya getir dediler mi?

Yardım getiren vatandaş: Yok biz köylülerin yardımlarını toplayıp getirdik. Biz bilgi almaya çalıştık ama kimse bir şey olmuyor.

AFAD görevlisi: Buraya gelirken Valiliklere ve AFAD'a danışmadan gelmenin sıkıntısı var. Sen dışarda dağıtmaya başladın ama ihtiyacı olmayan 7-8 tane alıp gitti.

Yardım getiren vatandaş: 3 taneye ihtiyacı olan 13 tane istiyor.

