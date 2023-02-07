İstanbul'da kreşler ve gündüz bakımevleri yarın tatil edildi

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, yarın için 1 gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre yarın kentte aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve kuvvetli rüzgarla birlikte tipi beklendiği belirtilmişti.