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Depremden etkilenen 10 ilde okullar iki hafta tatil

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Deprem bölgesindeki 10 ilin tamamında eğitim öğretime iki hafta ara verildi" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 22:42, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 23:21
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Depremden etkilenen 10 ilde okullar iki hafta tatil

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yaptı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "Cumhuriyet tarihinin en büyük depremiyle yüz yüzeyiz" dedi.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin ardından Malatya'ya giden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bölgedeki incelemelerini Malatya AFAD Koordinasyon Merkezi'nde sürdürüyor. Konuşmasının başında, "Öncelikle tüm milletimize baş sağlığı dilemek istiyorum" ifadesini kullanan Bakan Özer, iki gündür bölgede bulunduklarının altını çizerek, "Bugün dünden daha iyiyiz. Yarın inşallah çok daha iyi olacağız" değerlendirmesini yaptı.

Birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlukların üstesinden hep birlikte gelineceğini vurgulayan Bakan Özer, bugünlerin birlik ve beraberlik zamanı olduğunu kaydetti.

Özer şunları söyledi: "Birlik beraberlik zamanı içerisinde koordineli bir şekilde tüm kaynaklarımızı efektif kullanarak inşallah bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Burada Sayın Bakanımız, valilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşları, 2. Ordu Komutanlığı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün birimleri, gayet eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde süreçleri takip ediyor. İnşallah süreçleri başarılı bir şekilde nihayetlendireceğiz."

Deprem bölgesindeki 10 ilin tamamında eğitim öğretime iki hafta ara verildi

Sözlerini ilave bir bilgi ile tamamlayacağını dile getiren Bakan Özer, daha önceden tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar kapatıldığını duyurduklarını, deprem bölgesinde de dört ilde iki hafta, diğer altı ilde ise bir hafta eğitime ara verildiğini anımsatarak, alınan kararla deprem bölgesindeki on ilin tamamında eğitim öğretime iki hafta itibariyle ara verildiğini bildirdi. Özer, tekrar baş sağlığı dileyerek zorlukların üstesinden birlikte gelineceğine işaret etti.

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