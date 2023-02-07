Malatya Valiliği asılsız deprem paylaşımlarına yasal işlem yapacak
Malatya Valiliği, halkı paniğe sevk eden asılsız deprem paylaşımlarına yönelik yasal işlem yapılacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 23:09, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 23:11
Valiliğin sosyal medya paylaşımında şunlar kaydedildi:
"Belediyeden ya da Müftülükten 1 saat içinde çok büyük bir deprem olacağı yönünde anonslar yapıldığına dair tamamen asılsız ve halkı paniğe sevk eden paylaşım ve söylentilere itibar etmeyiniz. Bu tür paylaşımlarla ilgili olarak yasal işlem başlatılacaktır."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız