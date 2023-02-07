Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın deprem bölgesini ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde vefat eden AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti, sabır diledi.

"YARIN SABAH BÖLGEYİ ZİYARETE BAŞLAYACAĞIM"

Erdoğan, telefon görüşmesinde, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder. Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah ben de bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman'a da uğrayacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım" ifadelerini kullandı.

ÜLKE BAŞBAKANLARINDAN ERDOĞAN'A TAZİYE TELEFONU

Almanya, İngiltere, Hollanda ve Ermenistan Başbakanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.