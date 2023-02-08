8 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
8 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 00:02, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 00:07
1- Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ocak ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu'ndaki 6. ve son maçında Gaziantep Basketbol, Almanya'nın Hakro Merlins Crailsheim ekibiyle deplasmanda mücadele edecek.
(IIshofen/20.45)
2- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarının 6'ncı ve son haftasında E Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Szczecin/20.00)Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız