Türk Kızılay psikososyal destek ekiplerini deprem bölgesine yönlendirdi

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere barınma, beslenme ve kan sevkiyatını sürdürürken psikososyal destek ekiplerini de sahaya yönlendirdi.

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından depremden etkilenen bölgelerde 68 ikram aracı, 19 mobil mutfak, 5 sahra mutfağı, 4 mobil ikram aracı, 2 mobil fırın ve 1 konteyner mutfak ile beslenme desteği sağlanıyor.

Afetin ardından 600 bin kişilik beslenme desteği veren Kızılay, 400 bin adet ikram malzemesi, 10 bine yakın battaniye ve 80 bin litre suyu vatandaşların hizmetine sundu.

Depremlerin ardından ilk gün yaklaşık 2 bin personel ve gönüllüsünü böyleye sevk eden Kızılay, depremin ikinci gününde de insan kaynağı sevkiyatını sürdürdü.

Psikososyal destek ekiplerini de sahaya yönlendiren Kızılay personeli ve gönüllüleri afetzedelere verilen beslenme ve barınma desteğinin yanı sıra arama kurtarma ekiplerine de lojistik destek sağlıyor.

Ekipler, Elbistan ilçesine kara yoluyla ulaşımda sıkıntı yaşanması sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerle su ve gıda kolilerini bölgeye transfer ediyor.

- Kan bağışı zamana yayılmalı

Kızılay afetin ilk gününde bölgedeki hastanelerin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerini mevcut stokları ile karşılarken vatandaşlara da stokların yerine konulabilmesi için kan bağışı çağırısında bulunmuştu.

Açıklamada, gönüllü kan bağışı sayısının ilk gün 40 bin üniteyi geçtiği bilgisini paylaşılarak kanın uzun süre saklanamayan bir tedavi aracı olduğunu hatırlatılarak kan bağışının günlere yayılması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Kızılay birimleri bugün ve gelecek günlerde de ülke ihtiyacı oranında kan bağışı kabulünü sürdürecek.