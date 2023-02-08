Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.22'de Yayladağı'na 71,61 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 04:27, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 04:31
Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.22'de Yayladağı'na 71,61 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 6.94 kilometre derinlikte meydana geldi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız