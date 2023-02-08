200 öğretmen ve 148 sağlık personeli deprem bölgesine gönderildi

Burdur'dan arama kurtarma, yardım ve sağlık alanında görev alacak gönüllü 200 öğretmen ile 148 sağlık personeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye hareket etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde toplanan öğretmenler aileleriyle vedalaştıktan sonra 4 otobüsle Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Burdur Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, gazetecilere, Vali Ali Arslantaş'ın himayelerinde yardım faaliyetlerinin yanı sıra gönüllü öğretmenleri deprem bölgelerine gönderdiklerini söyledi.

İlk yardım, arama kurtarma, psiko-sosyal eğitimi alan öğretmenlere öncelik verdiklerini anlatan Kakırman, "Yolları açık olsun, Allah'a emanet olsunlar. Gönüllü olan öğretmen arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hepsi evini, barkını, çocuklarını bırakarak bir asker edasıyla vatan hizmeti yapar gibi bölgeye gidiyorlar." dedi.

- "Bizim de bir faydamız olsun istedik"

Öğretmen Mahmut Yavaş, depremzedelere elinden geldiğince yardım edebilmek için gönüllü olduğunu ifade etti.

Depremzedelere faydalı olmak istediklerini anlatan Yavaş, "Bizim de bir faydamız olsun dedik, ülke olarak çok zor günler geçiriyoruz, çok üzgünüz. Bizler orada ilk yardım çadırı kurmaya, erzak dağıtımından arama kurtarmaya kadar ne görev verilirse yapacağız." diye konuştu.

Abdullah Kayaoğlu da afet bölgesinde yaraları sarmak için bölgeye gittiğini vurgulayarak, "Arkadaşlarım ve ben inşallah elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğünden aralarında doktorların da bulunduğu 148 sağlık personeli, Kahramanmaraş ve Hatay'a gitti.