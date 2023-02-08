Kılıçdaroğlu: Bu kentlerin tamamını ayağa kaldırmaya kararlıyız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kararlıyız, gerçekten de kararlıyız, bu kentlerin tamamını ayağa kaldırmaya kararlıyız. Beraber mücadele ettiğimiz zaman bunun sonucunu kesinlikle elde edeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Adana ve İskenderun'un ardından Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden zarar gören Hatay'a geldi.

Burada incelemelerde bulunan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan bilgi alan Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, televizyonlara yansıyan görüntüler ve verilen haberlerle, sahada karşılaşılan gerçeklerin çok farklı olduğunu söyledi.

Çok daha ağır bir tabloyla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "İnsanlar feryat halinde." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Gördüğüm tablo şu, onu açık yüreklilikle ifade etmek isterim, devletin kurumları, bürokratlar çalışmak istiyorlar ama onlara engeller konuyor, farklı tercihler konuyor ve bu devletin rahat nefes almasını engelliyor. Bugün buraya büyükşehir belediye başkanı arkadaşlarımızla geldik. Hepimiz üzgünüz, hepimiz bir anlamda da kızgınız. Sorun var, evet. Sorunu el birliğiyle çözmek istiyoruz, evet ama sorunun çözülmesi için çözecek insanların önüne engellerin konulmaması lazım. Kararlıyız, gerçekten de kararlıyız, bu kentlerin tamamını ayağa kaldırmaya kararlıyız. Beraber mücadele ettiğimiz zaman bunun sonucunu kesinlikle elde edeceğiz.

Söylenecek çok şey var ama onların tamamını kimse merak etmesin, yeri zamanı geldiğinde tamamını konuşacağız. Elbette üzgünüz, elbette kızgınız ama bir şekliyle bu sorunu çözmeye kararlı olduğumuzu da ifade etmek isterim."