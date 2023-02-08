Bozdağ duyurdu! Adli süreçlerdeki süreler 15 gün uzatılacak

Adalet Bakanı Bozdağ, "Deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup da deprem bölgesinde yakınları olan avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adli süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatacağız." ifadelerini kullandı.