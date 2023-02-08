Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2022 değerleme kurları belirlendi
Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2022 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacak ile borçların değerlemesinde 2022 yılı sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.
Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.
Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2022 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekecek.
Söz konusu kurlar şöyle:
|DÖVİZLER
|KUR (TL)
|1 ABD Doları
|18,6983
|1 Arjantin Pesosn
|0,10586
|1 Arnavutluk Leki
|0,17483
|1 Avustralya Doları
|12,6670
|1 Azerbaycan Yeni Manatı
|10,9373
|1 B.A.E. Dirhemi
|5,0627
|1 Bahama Dolan
|18,71515
|1 Bahreyn Dinarı
|49,6416
|1 Bangladeş Takası
|0,18144
|1 Barbados Doları
|9,26906
|1 Belarus Rublesi
|7,41458
|1 Bolivya Boliviyanosu
|2,70842
|1 Bosna Hersek Markı
|10,1954
|1 Botsvana Pulası
|1,4673
|1 Brezilya Reali
|3,5402
|1 Bulgar Levası
|10,1354
|1 Burundi Frangı
|0,00903
|1 Cezayir Dinarı
|0,13641
|1 Çek Korunası
|0,82759
|1 Çin Yuanı
|2,6806
|1 Danimarka Kronu
|2,6766
|1 Dominik Pesosu
|0,33268
|1 Endonezya Rupisi
|0,00120
|1 Etiyopya Birri
|0,34920
|1 Fas Dirhemi
|1,7909
|1 Filipin Pesosu
|0,33646
|1 Gana Yeni Sedisi
|1,83482
|1 Guatemala Quetzali
|2,38486
|1 Guyana Dolan
|0,08945
|1 Güney Afrika Randı
|1,1051
|1 Güney Kore Wonu
|0,01478
|1 Güney Sudan Lirası
|0,02793
|1 Gürcistan Larisi
|6,9444
|1 Haiti Gourdesi
|0,12645
|1 Hırvatistan Kunası
|2,6466
|1 Hindistan Rupisi
|0,22665
|1 Honduras Lempirası
|0,75844
|1 Hong Kong Doları
|2,4015
|1 Irak Dinan
|0,01282
|1 İngiliz Sterlini
|22,4892
|100 İran Riyali
|0,04427
|1 İsveç Kronu
|1,7837
|1 İsviçre Frangı
|20,2019
|1 İzlanda Kronu
|0,13207
|100 Japon Yeni
|14,1301
|I Kanada Doları
|13,7896
|1 Katar Riyali
|5,0845
|1 Kazakistan Tengesi
|0,04044
|1 Kolombiya Pesosu
|0,00386
|1 Kosta Rika Kolonu
|0,03163
|1 Kuveyt Dinarı
|60,7537
|1 Laos Kipi
|0,00108
|1 Lesotho Lotisi
|1,10528
|1 Liberya Dolan
|0,12113
|1 Libya Dinarı
|3,8758
|1 Lübnan Lirası
|0,01238
|1 Macar Forinti
|0,04991
|1 Makedonya Dinarı
|0,32438
|1 Malezya Ringgiti
|4,2486
|1 Meksika Pesosu
|0,95681
|1 Mısır Lirası
|0,75601
|1 Moldova Leyi
|0,97678
|1 Namibya Dolan
|1.1056
|1 Nepal Rupisi
|0,14140
|1 Nijerya Nairası
|0,04181
|1 Nikaragua Kordobası
|0,51260
|1 Norveç Kronu
|1,8900
|1 Özbekistan Somu
|0,00166
|1 Pakistan Rupisi
|0,08202
|1 Panama Balboası
|18,71515
|1 Paraguay Guaranisi
|0,00254
|1 Peru Yeni Solu
|4,9413
|1 Polonya Zlotisi
|4,2641
|1 Rumen Leyi
|4,0062
|1 Rus Rublesi
|0,25948
|1 Sırp Dinarı
|0,17039
|1 Singapur Doları
|13,9639
|1 Somali Şilini
|0,03292
|1 Sri Lanka Rupisi
|0,05093
|1 Sudan Poundu
|0,03302
|1 Suriye Lirası
|0,00745
|1 Suudi Arabistan Riyali
|4,9717
|1 Svaziland Lilangenisi
|1,1053
|1 Şili Pesosu
|0,02182
|1 Tayland Bahtı
|0,54176
|1 Tunus Dinarı
|6,0071
|1 Türkmenistan Manalı
|5,3548
|1 Ukrayna Hryvnası
|0,50924
|1 Umman Riyali
|48,6120
|1 Uruguay Pesosu
|0,46829
|1 Ürdün Dinarı
|26,3575
|1 Venezuela Bolivarı Fuertesi
|0,00008
|1 Vietnam Dongu
|0,00079
|1 Yemen Riyali
|0,07481
|1 Yeni İsrail Şekeli
|5,3207
|1 Yeni Tayvan Doları
|0,61099
|1 Yeni Zelanda Doları
|11,8776
|1 Zambiya Kvaçası
|1,03342
|1 Euro
|19,9349
|EFEKTİFLER
|KUR (TL)
|1 ABD Doları
|18,6852
|1 Avustralya Doları
|12,6088
|1 Danimarka Kronu
|2,6747
|1 Euro
|19,9209
|1 İngiliz Sterlini
|22,4735
|1 İsveç Kronu
|1,7825
|1 İsviçre Frangı
|20,1716
|100 Japon Yeni
|14,0778
|1 Kanada Dolan
|13,7386
|1 Kuveyt Dinan
|59,8424
|1 Norveç Kronu
|1,8886
|1 Suudi Arabistan Riyali
|4,9344