Bilanço ağırlaşıyor, AFAD sayıyı açıkladı: 7 bin 108 kişi hayatını kaybetti
AFAD, saat 10.35 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 bin 108 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 bin 910 kişinin yaralandığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 11:37, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 11:39
AFAD, saat 10.35 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 bin 108 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 bin 910 kişinin yaralandığını açıkladı.AFAD açıkladı: Depremde öncelikli ihtiyaç listesi Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız