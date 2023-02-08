Depreminin bilançosu: 6 bin 234 kişi hayatını kaybetti
AFAD, saat 06.15 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 09:39, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 09:43
AFAD, saat 06.15 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin yaralandığını açıkladı.AFAD açıkladı: Depremde öncelikli ihtiyaç listesi Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız