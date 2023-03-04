Terör gazisi polis, ikinci normal emekliliği nasıl kazanır?

Terörle mücadele kapsamında vazife malulü olanlar görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın hem görev aylıklarını hem de SGK tarafından ödenen vazife malullüğü aylıklarını alabilmektedirler

Soru : Merhabalar, Sayın Hocam, ben Mayıs 2017 tarihinde Emniyet Mensubu (Polis) olarak 3713 sayılı Kanun kapsamında Vazife Malulü (Terör Gazisi) oldum ve 2017 Mayıstan itibaren ikinci emekliliğim için aynı görevde İdari Polis Memuru olarak çalışmaktayım. Size birkaç sorum şu olacak :



1) Ekim 1980 doğumluyum ( yaş haddimiz 55 ), Polis olarak çalışırsam ikinci emekliliğimi hangi yılda kazanırım ve toplamda kaç yıl çalışarak ikinci emekliliğimi hak etmiş olurum. Malumunuz biz emniyet mensupları yıpranma ile yıllık 360 gün değil de 450 gün üzerinden hesaplama yapılıyor.



2) İkinci Emeklilik yılımı doldurduğum taktirde , ikinci emeklilik maaşım için SGK ya dilekçe gönderip ikinci maaşım diye belirtmem gerekiyor mu yoksa SGK doğrudan ikinci emeklilik maaşımı bağlıyor mu ?



3) İkinci emeklilik yılımı doldurmadan ayrılmam halinde , SGK tarafima ikramiye öder mi , ayrica ayrılmam halinde ikinci emekliliğimi doldurmam için nasıl bir yol izlemem gerekir ?



4 ) Polislik mesleğini bırakıp başka bir memurluğa sınavsız geçme hakkım var mı , ( Ögretmenlik mezunuyum) varsa şayet bu konuda nasil bir yol izlemem lazim ve baska bir memurluga gecersem emeklilik yasimda , süresinde ve derece kademem de ( Yüksek Lisans mezunuyum ve şuan 2 /1 deyim) bir degisiklik olur mu ?



5) Ikinci emekliligim icin Polis olarak mi çalışmam daha yararima olur yoksa baska bir memurluga gecmem mi ( Yüksek Lisans mezunu olduğum icin yönetici olabilmem) daha iyi olur ?

Şimdiden çok teşekkür eder Saygılar Sunarım...



Detaylar/Değerlendirmeler:

Terörle mücadele kapsamında vazife malulü olanlar görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın hem görev aylıklarını hem de SGK tarafından ödenen vazife malullüğü aylıklarını alabilmektedirler.

Ayrıca, vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya devam etmiş olanların, SGK tarafından vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonraki çalışmaları ayrı bir hizmet olarak dikkate alınmakta, yani vazife malullüğü aylığı bağlandığı tarihten önceki süreler dikkate alınmadan sadece sonradan geçen süresi ikinci bir normal emekli aylığı bağlanmasına yetiyorsa ikinci bir aylık hakkı da olmaktadır. Dolayısıyla görevini yaparken hem vazife malullüğü aylığını emsal olarak aylık tutarı üzerinden almakta, hem de sonradan geçen hizmetleri içinde aylık bağlanmasına yeterli olması kaydıyla normal bir emekli aylığı alabilmektedirler.

Konu ile ilgili yasal mevzuat dayanağı:

2330 sayılı Nakdi Tazminat Ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Madde 4 hükmü:



"Aylık bağlanması

Madde 4 - Bu Kanun kapsamına girenlerden;

a) Engelli hale gelerek bağlı oldukları sosyal güvenlik mevzuatına göre emekliye sevk edilenlere görev malullüğü aylığı bağlanır.

b) Emekli aylığı almakta iken engelli hale gelenlerin almakta oldukları aylıkları görev malullüğü aylığına dönüştürülür.

c) Ölenlerin kendilerine bağlanması gereken görev malullüğü aylığı, dul ve yetimlerine intikal ettirilir.

Bu madde gereğince ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca kendi mevzuatlarına göre bağlanan aylıklar, (.) (4) % 25 artırılarak ödenir.

d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanların engelli hale gelmeleri halinde, öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenecek giriş derece ve kademeleri üzerinden (Öğrenimi bulunmayanların ilkokul mezunu gibi) kendilerine, ölümlerinde dul ve yetimlerine 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre T.C. Emekli Sandığınca görev malullüğü aylığı % 25 artırılarak bağlanır.

. Bu Kanuna veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlanan maluller ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncıve mülga 64 üncü maddesi kapsamında aylık bağlanan malullerin, malul sayılmaları sebebiyle aylık bağlandığı tarihten önceki her türlü sigortalılık ve prim ödeme süreleri, iştirakçilik ve fiili hizmet süreleri ile bunların itibari ve fiili hizmet süresi zammı olarak değerlendirilen süreleri, malullük aylığı bağlanmasından sonra geçecek çalışma veya sigortalılık süreleriyle hiçbir sebeple birleştirilemez. Bu şekilde aylık bağlanmasından önce geçen söz konusu süreler; malullük aylığı bağlanmasından sonra geçen sigortalılık ve çalışma sürelerinin tabi olacağı sigortalılık hali ile mülga 2829 sayılı Kanun uygulaması yönünden dikkate alınmayacağı gibi, sonradan geçen sigortalılık veya çalışma süreleri yaşlılık/emeklilik, malullük ya da ölüm/dul veya yetim aylığı bağlanmasında veya toptan ödeme yapılmasında ilgili mevzuatına göre ayrı bir çalışma veya sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Ancak, bu Kanuna göre aylık bağlandığı tarihten sonra çalışmaya başlayanlardan, aylık bağlandıktan sonraki çalışmaları 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra olanlar için 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümleri uygulanamaz. Yukarıda belirtilen kanunlara göre malullük aylığı bağlanmasına esas alınmış hastalık ya da engellilik halleri ve bu hastalık ya da engellilik hallerindeki ilerlemeler, sonradan geçen çalışmalar sebebiyle yaşlılık aylığına hak kazanılması koşullarının belirlenmesinde dikkate alınmaz. (Ek cümle:25/3/2020-7226/6 md.) Ancak, bu kapsamdakiler aylık bağlandığı tarihten sonra geçen çalışmaları esas alındığında en az 20 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 5000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla talepleri halinde ayrıca yaşlılık aylığından yararlanırlar.

(Ek fıkra: 12/7/2013-6495/80 md.) Bu madde hükümleri 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamındakiler ve harp malulleri hakkında da uygulanır."

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Madde 21 de yer alan hükümde şu şekildedir:

"Malul olanlarla, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimlerine bağlanacak ayalığın toplam tutarı, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan; emekli olanların öldürülmeleri halinde ise, dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı ve Kanuna göre kendisine bağlanabilecek emekli aylığından az olamaz. Yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malül olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden, diğerlerine mevcut aylıkları üzerinden, 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir.."



Bu bağlamda durumunuzu değerlendirmemiz şöyle olacaktır:



Soru 1) Ekim 1980 doğumluyum (yaş haddimiz 55), Polis olarak çalışırsam ikinci emekliliğimi hangi yılda kazanırım ve toplamda kaç yıl çalışarak ikinci emekliliğimi hak etmiş olurum. Malumunuz biz emniyet mensupları yıpranma ile yıllık 360 gün değil de 450 gün üzerinden hesaplama yapılıyor.



Cevap: 1 Ekim 2008 tarihinden sonra vazife malullüğü aylığınızın bağlanması ve bu tarihten sonra da yeniden görev yapmanız nedeniyle 2017 Mayıs ayından önceki hizmetleriniz, yıpranma payınız esas alınmadan yukarıda belirttiğimiz kanun hükmüne göre ikinci emekliliğinizde en az 5000 gün hizmetinizin olması gerektiğini, 20 yıllık sigortalılık sürenizi önceki hizmet başlangıcınızdan kazandığınızdan sigortalılık sürenizi doldurmuş olacağınızı değerlendirdiğimizden en az 5000 gün (en az 14 yıl) ikinci bir hizmetinizin olması gerektiğini değerlendirmekteyiz. Yine aynı şekilde 55 yaşına tabi olmanız gerektiğini de değerlendirmekteyiz.



Soru 2) İkinci Emeklilik yılımı doldurduğum takdirde, ikinci emeklilik maaşım için SGK ya dilekçe gönderip ikinci maaşım diye belirtmem gerekiyor mu yoksa SGK doğrudan ikinci emeklilik maaşımı bağlıyor mu ?

Cevap 3) Normal emekli işlemleri tamamıyla Kurumunuzla irtibatlı gerçekleştirilmesi gerekir, bunun için öncelikli olarak Kurumunuza müracaat etmeniz gerekmektedir.



Soru 3) İkinci emeklilik yılımı doldurmadan ayrılmam halinde, SGK tarafıma ikramiye öder mi, ayrıca ayrılmam halinde ikinci emekliliğimi doldurmam için nasıl bir yol izlemem gerekir ?

Cevap 3) Emekli ikramiyesi ödemesi aylık bağlanma şartına bağlı bir ödeme olduğu için aylık bağlanmadığı sürece emekli ikramiyesi ödemesinin yapılamayacağını değerlendirmekteyiz. Ayrıca, 3713 sayılı Kanun kapsamındakilere 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır.

Ancak, 30 yıl vazife malullüğü nedeniyle ödenen bir ikramiye olduğunu değerlendirdiğimizden, sonradan geçen hizmet sürelerinize emekli ikramiyesi ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bunun için de aylık bağlansa dahi daha önceden 30 hizmet yılına karşılık emekli ikramiyesi ödemesi yapıldığından ayrıca bir emekli ikramiyesi ödenmesi için 30 tam yıldan fazla süreyi geçmesi gerektiğini, yani 30 yılı geçen sürenin her tam yılına ikramiye ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.



Soru 4 ) Polislik mesleğini bırakıp başka bir memurluğa sınavsız geçme hakkım var mı, (Öğretmenlik mezunuyum) varsa şayet bu konuda nasıl bir yol izlemem lazım ve başka bir memurluğa geçersem emeklilik yaşımda, süresinde ve derece kademem de ( Yüksek Lisans mezunuyum ve şuan 2 /1 deyim) bir değişiklik olur mu ?

Soru 5) İkinci emekliliğim için Polis olarak mı çalışmam daha yararıma olur yoksa başka bir memurluğa geçmem mi ( Yüksek Lisans mezunu olduğum için yönetici olabilmem) daha iyi olur ?

Cevap 4-5) İkinci emeklilik hakkı tamamıyla vazife malullüğünden yararlandırılan ve yukarıda madde kapsamında görevlerine veya farklı görevlere devam etmelerine yönelik bir imkan olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca, Kurumlar arası değişiklikler tamamıyla 657 sayılı Kanun kapsamında Bunun için Kurumunuzla irtibata geçmenizi tavsiye edebiliriz.

NOT: Değerlendirmelerimiz bu şekildedir. Ancak, bu konularda SGK ndan da ayrıca bilgi alınmasının faydalı olacağını değerlendirmekteyiz.

