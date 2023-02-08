Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 10:19, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 10:19
Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda yağış sürüyor.
Otoyolun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimiyle D-100 kara yolu Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Kaynaşlı ve Sarıçökek bölümlerinde yağış aralıklarla etkisini gösteriyor.
Kar kalınlığının yarım metreye yaklaşığı bölgede, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.
Öte yandan D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Kabalak, Hiciz, Kurtsuyu, Şifalısu ve Tepeköy mevkilerinde yağış devam ediyor.
Tipi nedeniyle zaman zaman kısa süreli ulaşıma kapanan yol, ekiplerin müdahalesiyle açılıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız