Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vefat edenlerin sayısı 8 bin 574

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için oluşturulan çadır kentte incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından incelemelerde bulunmak üzere kente geldi.

Kahramanmaraş Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden, depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra 12 Şubat Stadyumu'nda AFAD tarafından kurulan çadır kentte geçti.

Burada incelemelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle bir araya gelerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vefat edenlerin sayısı 8574, yaralı sayısı 49133