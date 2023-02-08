Deprem bölgesinde bir defaya mahsus ilaçlar reçetesiz temin edebilecek
SGK: Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerde ikameti bulunanlar, raporlu ilaçlar ve tıbbi malzemeleri bir defaya mahsus reçetesiz temin edebilecek.
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 11:18, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 11:50
SGK: Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerde ikameti bulunanlar, raporlu ilaçlar ve tıbbi malzemeleri bir defaya mahsus reçetesiz temin edebilecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız