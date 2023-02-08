Zincir Mağazalar Derneği'nden deprem bölgelerine destek

Zincir Mağazalar Derneği, deprem bölgelerine verilen desteklere ilişkin açıklama yaptı.

Dernek açıklamasında, "Ülkemizi yasa boğan, şiddeti, kapsadığı alan ve etkileriyle yüzyılın afeti olarak nitelendirilen depremden ve yaşanan kayıplardan derin üzüntü duymaktayız." ifadelerine yer verildi.

Halkın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ilk sırada gelen perakendecilerin felaketin ilk saatlerinden itibaren seferber olduğunun belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Derneğimizin AFAD ve diğer kamu kuruluşlarıyla kurduğu iletişim ağı çerçevesinde yardımlarımız afet bölgesine ulaştırılmaya devam etmektedir. Temel ihtiyaç olan gıdanın yanı sıra hava koşullarının da etkisiyle öne çıkan gıda dışı ihtiyaçların karşılanması ve yardım kuruluşlarının koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında derneğimiz ve üyelerimiz üstüne düşen tüm vazifeleri yerine getirmeye hazırdır.

Halkımızın günlük yaşantısına en kısa sürede dönebilmesi için yanlarında olduğumuzu belirterek, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz."