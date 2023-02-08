Vali Yerlikaya: 245 parça ağır iş makinesi ve diğer malzemeler Hatay için yola çıktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik Limanı'ndan İskenderun'a hareket eden yardım gemisi ile 245 parça ağır iş makinesi ve çeşitli yaşam malzemelerinin deprem bölgelerine sevk edildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "02.45'te DFDS Pendik Limanı'ndan kalkıp İskenderun Limanı'na giden 'Pergamon Seaways' gemisinin taşıdığı 245 parça ağır iş makinesi ve araç, yiyecek, içecek, ısıtıcı, battaniye, çadır ve benzeri yaşam malzemeleri başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi." ifadelerine yer verdi.