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THY deprem bölgesine 102 sefer düzenleyecek

Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesine bugün 83'ü yardım, 19'u kargo uçuşu olmak üzere toplam 102 sefer düzenleneceğini duyurdu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 12:00, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 12:21
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THY deprem bölgesine 102 sefer düzenleyecek

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Deprem bölgelerine insani yardım ve arama-kurtarma ekiplerinin AFAD koordinasyonunda ulaştırılması için bugün 83 yardım seferi ve 19 kargo uçuşu ile toplam 102 seferle operasyonlarımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

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