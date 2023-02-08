Öğretim üyesine depreme ilişkin paylaşımına soruşturma açıldı

Şeyh Edebali Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversitenin Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında, sosyal medyada yaptığı açıklamalardan dolayı idari soruşturma açıldığı belirtilerek, soruşturma sonucunun da paylaşacağı kaydedildi.

Göker, sosyal medyada "Deprem ve binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars'ta bile olsalar yine öleceklerdi." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.