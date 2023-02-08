Öğretim üyesine depreme ilişkin paylaşımına soruşturma açıldı
Bilecik'te, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki deprem nedeniyle sosyal medyadan paylaşım yapan öğretim üyesi hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 12:28, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 12:29
Şeyh Edebali Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversitenin Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında, sosyal medyada yaptığı açıklamalardan dolayı idari soruşturma açıldığı belirtilerek, soruşturma sonucunun da paylaşacağı kaydedildi.
Göker, sosyal medyada "Deprem ve binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars'ta bile olsalar yine öleceklerdi." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız