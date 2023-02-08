Jeofizik uzmanı, Kahramanmaraş depremini 'çok sıra dışı bir durum' olarak nitelendirdi

Mai, 6 Şubat'ta meydana gelen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremler hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İkinci depremin ilk depremin artçısı değil, 7,6 büyüklüğünde başka bir deprem olduğunu vurgulayan Mai, ilk depremden saatler sonra aynı bölgede tekrar büyük bir deprem yaşanmasının bilimsel olarak "çok sıra dışı bir durum olduğunu", bu depremlerin "ikili" olarak adlandırıldığını ifade etti.

Mai, depremin fay hattını faaliyete geçirdiğini ve jeolojik yapıyı aktif hale getirdiğini ve bunun kötü bir tesadüf olduğunu belirtti.

"İkinci deprem ilk depreme 100 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Bu yüzden, bunu artçı olarak değil, ikinci bir deprem olduğunu söylüyoruz. Bu depremler de ayrıca kendi artçılarını oluşturacak." değerlendirmesini yapan Mai, bölgenin yüzlerce artçı depremle sarsıldığını aktardı.

Artçı depremlerin, arama kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, emniyet yetkileri ve vatandaşlar için çok tehlikeli olduğuna dikkati çeken Mai, "Şu anda etkilenen bölge artçılarla mücadeleyi etmeyi sürdürecek." dedi.

-"Türkiye ve Japonya için depremin varlığını kabul etmek lazım"

Japon deprem uzmanı Moriwaki Yoşinori, yaklaşık 32 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, Kahramanmaraş depreminin, 1939'da Erzincan depreminden sonra yaşanan en şiddetli deprem olduğunu söyledi.

Türkiye'de üç sene öncesine kadar çok fazla hareket etmeyen levhaların kırılmaya başladığını ifade eden Moriwaki, "Bu, üç sene önce Silivri'den başladı, Elazığ, Bingöl, Muğla, Manisa, İzmir'de üç senede çok sayıda deprem yaşandı. Türkiye'de 6 levha var, bu levhaların hareketleri her yerde başladı." dedi.

Japonya'da yaşanan büyük depremlerin ardından alınan önlemlere değinen Moriwaki, "Depremi daha ciddiye alıp hazır olmak lazım. Türkiye ve Japonya için depremin varlığını kabul etmek lazım." diye konuştu.

Özellikle Marmara Bölgesi'nde muhtemel bir deprem için önlem alınması gerektiğine vurgu yapan Moriwaki, "Kentsel dönüşüm yapmak lazım ama kentsel dönüşüm yaparken çok zaman kaybedilecek. O zaman güçlendirme sistemi var, binaların güçlendirilmesi lazım." dedi.