Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Ege ve Marmara denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 13:08, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 13:09
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın bugün öğle saatlerinde, doğusunda zamanla genelinde kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Ege'de de rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınaların yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız