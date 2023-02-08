Adıyaman'da Afgan ekip bir kadını enkazdan 57 saat sonra kurtardı
Depremden etkilenen Adıyaman'da görev yapan Afgan arama kurtarma ekipleri, 50 yaşındaki kadını enkazdan 57 saat sonra kurtardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 13:41, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 14:26
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden Afganistan ekibi, enkaz altındaki insanları kurtarmaya devam ediyor.
Ekipler, AFAD, itfaiye, Türkiye Diyanet Vakfı personeli ile Alitaş Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 50 yaşındaki Gülay Semercioğlu'nu 57 saat sonra sağ olarak çıkardı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının yakınları sevinç gözyaşları döktü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız