Karayolları Genel Müdürlüğü: Ana arterlerin hepsi ulaşıma açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah bulunmadığını bildirdi.

KGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye geneli yol ağında ana arterlerin (trafiği yoğun olan ana yol) hepsinin ulaşıma açık olduğu belirtilerek, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergahın bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, kara yolları ekiplerinin yurdun dört bir yanında 7 gün 24 saat esaslı çalışmaya devam ettiği vurgulandı.