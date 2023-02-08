Bakan Özer: 251 bin vatandaşımız okullarda, yurtlarda, öğretmenevlerinde kalıyor

Deprem bölgelerinden biri olan Malatya'da konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı organize bir biçimde sadece 10 ilimizdeki Milli Eğitim Bakanlığı birimleri değil, tüm birimler, tüm iller koordineli bir şekilde vatandaşımızın yardımında" dedi.

SAĞLAM BİNALAR VATANDAŞA AÇILDI

Bakan Özer, "Öncelikle bu 10 ildeki sağlam binalarımızı, öğretmenevlerimizi, yurtlarımızı, okullarımızı vatandaşlarımızın barınmasına açtık. Şu an yaklaşık 251 bin vatandaşımız okullarımızda, yurtlarımızda, öğretmenevlerimizde kalıyor. Aynı zamanda kapasiteyi sürekli artırıyoruz. Bizim özellikle öğretmenevlerimizde ve mesleki eğitimdeki yiyecek ve içecek kapasitemizi çok artırmıştık. Şu anda günlük olarak kapasiteyi kullanarak 372 bin vatandaşımıza günlük sıcak yemek veriyoruz.

GÜNLÜK 700 BİN EKMEK ÜRETİLİYOR

Yine 3-4 ay önce farklı noktalarda ekmek üretimiyle ilgili çalışmalar başlatmıştık. Bugün itibarıyla günlük 700 bin ekmek üretim kapasitesine ulaştık. Bölgede üretiliyor, çevredeki okullarda üretiyoruz" açıklamasında bulundu.

2 BİN 500 ÖĞRETMEN SAHADA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın İçişleri Bakanlığı ve AFAD ile birlikte yıllardır devam ettirdikleri AKUT biriminin olduğunu kaydeden Bakan Özer, "Yaklaşık 2 bin 500 öğretmenimizin tamamı buraya geldi. 660 tanesi de Malatya'da diğer AFAD ekiplerine, kurtarma ekiplerine destek oluyor. Bakanlık olarak tüm öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz sahada aktif olarak çalışıyor. Hatta farklı illerimizden de buraya öğretmenler yönlendirdik" diye konuştu.