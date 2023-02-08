Ulaştırma Bakanından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'moloz' tepkisi

Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hatay Havalimanındaki hafriyat atıklarının temizlenmesi için belediye personelinin çalıştığını açıkladı.

Yavaş'ın açıklamasını yapayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Kapanan Hatay Havalimanını onarıyoruz. Gelsinler tutuklansınlar" dedi. CHP liderinin bu paylaşımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tepki gösterdi. Bakan Karaismailoğl , Hatay Havalimanında ekiplerin ilk günden bun yana çalışma yaptığını ve Ankara Büyükşehir belediyesinin sadece moloz toplmak için havalimanına yönlendirildiğini belirtti.