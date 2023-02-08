Sakarya'da engelli ve hamile personel 13 Şubat'a kadar idari izinli sayılacak

Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin, herhangi bir talebe veya ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın 13 Şubat Pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmasına karar verildiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyetlerine, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarındaki eğitime 13 Şubat'a kadar ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinin, ülkemizde meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan depremden etkilenen bölgelerdeki ihtiyaçların karşılanması doğrultusunda faaliyetlerine devam etmesi uygun görülmüştür."