Öz Gıda İş Sendikası'ndan deprem bölgesine yardım

Deprem gündemiyle yapılan yönetim kurulu toplantısına ilişkin açıklamada bulunan Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, yaklaşık 13 milyon nüfusun yaşadığı 10 ili etkileyen depremin büyüklük açısından dünyada ender görülen felaketlerden birisi olduğuna dikkat çekerek, "Ülke olarak eşine az rastlanır bir felaketi yaşıyoruz. Depremin vurduğu bölgelerde halen enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız var. 85 milyon vatandaşımızın her biri maddi ve manevi imkanlarını depremzedeler için seferber etmiş durumda. Bir taraftan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da kış şartlarında sokaklarda hayata tutunmaya çalışan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek durumundayız. Gün; birlik olma, felakete uğrayan kardeşlerimize el uzatma, öksüz ve yetim kalan yavruları bağrımıza basma ve yüreklerde açılan yaraları sarma günüdür. Gün vefa ve kardeşlik günüdür. Vakit; kendi memleketlerinde yaşadıkları ilahi afetle muhacir durumuna düşen kardeşlerimize ensar olma vaktidir." diye konuştu.

İlk etapta nakdi yardım yapılacak

Genel Başkan Şahin, depremden etkilenen bölgelerde kullanılmak üzere AFAD ve Kızılay'a ilk etapta 500 bin TL tutarında nakdi yardım yapma kararı aldıklarını belirterek, "Deprem 13 milyona yakın insanımızı etkiledi. İş kolumuzun gıda olması sebebiyle, afet bölgelerindeki yoğun gıda ihtiyacını karşılamak üzere 40 bine yakın üyemiz, teşkilatlarımız ve üye iş yerlerimizle birlikte ortak yardım çalışmaları planlayacağız. Üye işyerlerimizden İstanbul Halk Ekmek tarafından deprem bölgesine 220 bin ekmek gönderildi. Aynı şekilde UNO tarafından 30 kamyon ekmek ve unlu mamüller deprem bölgesine sevk edildi. Bundan sonraki süreçte de ayni ve nakdi yardımlarımız devam edecek." şeklinde konuştu.

Acıları paylaşarak aşacağız

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, deprem gibi doğal afetlerin toplumlarda birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğine işaret ederek, şunları söyledi: "Çok büyük acılar yaşıyoruz. Hepimizin deprem bölgelerinde yaşayan bir yakını, arkadaşı veya tanıdığı var. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tüm milletimize geçmiş olsun, başımız sağolsun diyor, 'Allah beterinden esirgesin' diye dua ediyoruz."

