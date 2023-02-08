Depremde 10 doktor hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) kendilerine ulaşan ilk haberlere göre üç ilde 10 meslektaşlarının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre Malatya'da görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ali Ekrem Tunçer, Adıyaman Tabip Odası önceki dönem başkanı Dr. Şerif Ayaz, Yeni Hatay Devlet Hastanesi hekimlerinden Dr. Alper Sezer Aba, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Fatma Tosun, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği hekimlerinden Uzm. Dr. Leyla Sürmeli Eyvaz, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Tülin Durgun Yetim, Adıyaman'da görev yapan Dr. Ali Öztürk, Dr. Burcu Şahin, Dr. Eyüp Türkmen ile Adana'da görev yapan Dr. Ahmet İrfan Gedik enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

TTB, hayatını kaybeden doktorların isimlerini resmi sosyal medya hesaplarından duyuruyor.