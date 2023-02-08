THY tahliye uçuşlarında rezervasyon uygulamasını kaldırdı
Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesindeki illerden yapılacak tahliye uçuşlarında rezervasyon uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 15:54, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 15:53
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Tahliye seferlerimiz için rezervasyon sistemini kaldırdık. Yolcularımızdan ricamız, havaalanlarında yetkili personellerin yönlendirmelerini beklemeleridir." bilgisine yer verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız