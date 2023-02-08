BDDK'den bankaların olası kar dağıtım taleplerine yönelik değerlendirme

BDDK, bankaların geçen yıl elde ettiği karlar ile 2022 öncesi dağıtım konusu yapılmayan kar ve yedeklerinin dağıtımına ilişkin kuruluş birliklerine bir yazı iletti.

Yazıda, bankaların kar dağıtım talepleriyle ilgili bir değerlendirme yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Değerlendirmeler neticesinde, dünya genelinde sürmekte olan ekonomik istikrarsızlık ve durgunluk beklentileri dikkate alındığında bankaların özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikanın sürdürülmesinin gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu çerçevede hissedarlara 2022'de elde edilen karlar ile 2022 öncesi elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayarak özkaynaklar altında tutulan kar ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde kar dağıtımına konu edilmemesinin faydalı olacağı; bununla birlikte olası kar dağıtım taleplerinin, ihtiyatlılık ilkesi ve başta sermaye yeterlilik oranı olmak üzere bankaların özel durumları dikkate alınarak değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır."