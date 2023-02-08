14 TL'ye ekmek sattığı iddia edilen fırında denetim

Tahmazoğlu, sosyal medyada, 7 liralık ekmeği 14 liraya sattığı belirtilen fırında denetimde bulundu.

Bu zor günlerde vatandaşların mağdur olmaması için odunla ekmek pişiren tüm fırınları açtıklarını belirten Tahmazoğlu, "Bu zor zamanımızda açmayan fırınları bir daha açtırmayacağız. Gün bugün. Bugün vatandaşa eziyet eden, mağdur eden kim varsa bunların hiçbirine meydan vermeyeceğiz." dedi.

Depremde vatandaşı mağdur edenlere fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Tahmazoğlu, 14 liraya ekmek sattığı iddia edilen fırında yüksek fiyata ekmek satılmasının söz konusu olmadığını dile getirdi.

Fırın sahibi de üretimi yetiştiremedikleri için fiyatı 7 lira olan iki ekmek hamurunu birleştirerek tek ekmek yapıp 14 liraya sattıklarını kaydetti.