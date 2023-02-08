Depremden etkilenen 10 ilde 77 sahra hastanesi kuruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında sahadaki çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

"10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk." ifadesini kullanan Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor."